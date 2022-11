Attention à cette fausse app MSI Afterburner, elle peut vous voler vos données

RedLine fonctionne en arrière-plan et subtilise en toute discrétion vos mots de passe, cookies, informations de navigateur et les identifiants de certains portefeuilles de crypto-monnaie. Le mineur de crypto XMR, lui, détourne les ressources de votre ordinateur pour miner des crypto-monnaies, ce qui entraîne une baisse des performances du système, une hausse de la consommation énergétique et une potentielle chauffe de l'appareil.

De plus, XMR fonctionne vicieusement. Un exécutable injecte un shellcode dans le processus créé par le programme d'installation. Celui-ci va récupérer le cryptomineur depuis un référentiel GitHub afin de l'intégrer directement en mémoire. Ainsi, puisqu'il ne passe pas par le disque, il est rarement détecté par les suites de sécurité. D'ailleurs, le service VirusTotal fait savoir que sur 56 produits de sécurité répertoriés, seuls trois détectent le logiciel malveillant.