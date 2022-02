MSI dévoile un nouveau tout-en-un, propulsé par un Ryzen 5700G et taillé pour le télétravail

Contrairement aux produits similaires utilisant des processeurs mobiles, le PRO AP241Z embarquera un processeur desktop. Plus précisément, il s'agira du Ryzen 5700G, pour des performances nettement supérieures. Cela lui assurera ainsi un gain fort appréciable en productivité pour un usage multitâche, ou pour charger documents et applications très rapidement, en plus de permettre un meilleur support matériel et logiciel.

Il pourra également compter sur 2x8 Go de mémoire vive DDR4 cadencée entre 2 600 et 3 200 MHz (pour une capacité maximum de 64 Go), et d'un SSD M.2 NVMe pour des transferts de données ultra-rapides. À noter que le PRO AP241Z dispose en guise de système d'exploitation d'une version familiale de Windows 11 installée nativement. Pour un usage professionnel, MSI recommande toutefois un passage à la version Pro.

Pour profiter des solides performances promises par cette fiche technique, le PRO AP241Z affiche une dalle IPS 23,8 pouces grand-angle Full HD (1 920 x 1 080). La dalle est par ailleurs bardée de technologies visant à réduire la fatigue oculaire, comme des filtres antireflet, antiscintillement et limitant les effets de la lumière bleue.



Côté connectique, il disposera notamment d'un port HDMI qui lui permettra d'être relié à un autre écran pour faciliter encore le multitâche. On peut également citer un port Ethernet, quatre ports USB 3.2 Gen 1 Type A, deux ports USB 2.0 type A, une prise jack, une sortie audio et une sortie microphone.