Microsoft intègre un outil de traduction automatique dans Outlook

Microsoft One Outlook (bêta)

Clairement axée sur la collaboration et l’amélioration de la productivité individuelle, l’application One Outlook va plus loin que la simple gestion des e-mails. Avec son calendrier intégré, son module To Do et ses intégrations Microsoft Loop, elle permet de réaliser des échanges intelligents avec Microsoft Teams ou encore avec le Cloud de la firme de Redmond.