Découvrez Microsoft Teams Play Together : le petit frère gamer de Teams

Chez Microsoft, on aime bien mélanger les activités. Après tout, qui a dit que travail et divertissement étaient incompatibles ? D'ailleurs, ce serait même totalement l'inverse. Selon une étude menée par l'Université Brigham Young, jouer en équipe avec ses collègues améliorerait la productivité de 20 %. C'est la raison pour laquelle la firme américaine a lancé l'année dernière Games for Work, une application réunissant quatre jeux multijoueur. Celle-ci est avant tout pensée pour animer vos réunions de routine devenues un peu trop barbantes. Et puis qui n'a jamais souhaité faire une bonne partie de Solitaire ou de Démineur avec ses collaborateurs et collaboratrices pour déterminer qui payera le café à la prochaine journée en présentiel ?