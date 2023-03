Des recommandations dans le futur Explorateur de fichiers de Windows 11 ? OK, mais pour quoi faire ?

La build 23403 de Windows 11 apporte d'autres nouveautés. Outre la recommandation de fichiers, on y trouve une version étendue de la fonctionnalité Live Captions. Cette dernière supporte désormais plus de langues (dont le français, le chinois simplifié et traditionnel, l'allemand, l'italien, le japonais, le portugais et l'espagnol).

Autre ajout, celui de touches de raccourci sur le menu contextuel de l'explorateur de fichiers. Cela permet par exemple de sélectionner « Ouvrir avec » ou « Rotation vers la gauche » en appuyant sur la touche de menu (située le plus souvent à droite de la barre d'espace) et sur la lettre de raccourci correspondante.