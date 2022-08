Il existe une coupe du monde d'Excel. Ce n'est pas une blague… et ce n'est pas organisé par Microsoft

Les championnats d'Excel sont de plus en plus populaires : sur YouTube, les derniers matchs ont comptabilisé plus de 500 000 vues chacun. Face au succès rencontré, un nouvel Open est déjà prévu en octobre, avec, à la clé, un prix de 10 000 dollars. D'autres championnats sont également prévus, comme un tournoi européen en août et une coupe du monde en septembre.