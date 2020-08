Des chercheurs mettent au point une version VR de Google Sheets et d'Excel

L'équipe de recherche a fait intervenir des membres du laboratoire de réalité mixte de l’université allemande de Coburg, ainsi qu’un professeur de l’université de Cambridge et deux chercheurs de Microsoft : l’expert en réalité mixte Eyal Ofek et l’ingénieur UX Michel Pahud. Ils précisent néanmoins que leur travail ne se limite pas aux applications Microsoft potentielles : Jens Grubert, l'un des auteurs de la publication, a déclaré que l'équipe comprenait des « collaborateurs de longue date » et a en fait utilisé Google Sheets plutôt qu'Excel pour le backend.