De Google Duo et Google Meet, il n'en restera qu'un

Depuis quelques mois, Google a très largement fait évoluer ses services de messagerie Duo et Meet. Ce dernier, réservé aux professionnels, est désormais accessible au grand public.

De ce fait, Google ne verrait plus l'intérêt de faire cohabiter deux services de messagerie similaires, et aurait dans l'idée de faire fusionner les deux applications. En interne, on appellerait cela, le Project Duet.