Windows Autopatch débarque pour vous aider à installer facilement les mises à jour

Grâce à ce nouveau système, les « administrateurs informatiques peuvent gagner du temps et des ressources pour créer de la valeur. Pour les organisations qui choisissent cette option, le deuxième mardi de chaque mois sera "un mardi comme les autres" », décrit Microsoft.

Par ce biais, l'entreprise espère également minimiser les risques de ses clients exposés à des failles de sécurité sérieuses et récemment découvertes. Le délai entre la publication d'un correctif et son installation par les utilisateurs peut aller jusqu'à plusieurs mois et l'automatisation peut résoudre ce problème et ainsi garantir la protection des entreprises face aux menaces de piratage.

Microsoft Teams et Microsoft Edge sont pour le moment exclus de ce programme et devront être mis à jour manuellement sur les différentes machines en utilisant les canaux de mises à jour habituels de ces deux logiciels.

Pour anticiper les problèmes de mises à jour, Windows Autopatch va étaler le déploiement sur plusieurs phases, dont la première ne concernera qu'un nombre très restreint des utilisateurs d'une entreprise puis 1 %, 9 % et ensuite 90 % du parc si l'application des correctifs ne pose pas de problèmes particuliers, le tout sans intervention de l'administrateur.

Ce nouveau service sera proposé gratuitement à l'ensemble des utilisateurs et est déjà disponible dans une version bêta publique.