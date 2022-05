Découvrez le nouveau design de OneNote, inspiré de Windows 11

Ce OneNote remis au goût du jour a d'ores et déjà été déployé auprès de certains utilisateurs inscrits au programme bêta. La refonte consiste en une mise en adéquation de la plateforme avec le design de Windows 11.

On retrouve une nouvelle barre latérale qui liste par défaut toutes les sections et les bloc-notes de l'utilisateur. Certains éléments d'interface voient leurs coins arrondis, et d'une manière générale, nous avons la sensation d'un logiciel bien moins austère et plus vif.

En ce qui concerne les fonctionnalités, la synchronisation a eu droit à de grandes améliorations. La fonctionnalité de règle fait son apparition sur la version OneNote Win32 pour les appareils équipés d'un écran tactile, alors que seule la version UWP en bénéficiait jusqu'à présent. Néanmoins, d'autres options, comme le support du stylet, ne sont toujours pas prises en charge par OneNote Win32.