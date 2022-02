Microsoft dévoile Lists en preview, son concurrent de Trello

Pour l'instant, seule une version Preview est disponible, allégée en fonctionnalités par rapport à la version stable dont on ne connait pas encore la date de sortie.

L'application Microsoft Lists – MSA Preview est seulement ouverte aux 200 000 premiers inscrits, sans restriction géographique. Son accès est gratuit et nécessite une connexion à internet et un compte Microsoft. Il n'est pas possible d'utiliser Lists sur Android et iOS ou via Microsoft Teams pour l'instant.

Les limitations sont fixées à la création de 50 listes maximum, contenant jusqu'à 2 000 objets et jusqu'à 200 Mo de fichiers, images et vidéos par liste.