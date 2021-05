Windows 10, la mise à jour KB5001391 résout les problèmes d'usage excessif du processeur

C'est désormais une tradition, chaque nouvelle mise à jour majeure de Windows apporte nouveautés et optimisations, mais s'accompagne aussi de son lot de bugs et autres soucis. Des errances que Microsoft corrige généralement via divers fix, distillés progressivement avant la mise à jour suivante.

La récente mise à jour du mois d'avril n'a pas fait exception à la règle, et divers soucis ont été relevés par les utilisateurs. Parmi les bugs notables, certains relevaient un usage excessif du processeur (CPU) qui pouvait altérer les performances de la machine ou faire s'emballer le ventilateur.