Xbox rachète Bethesda : un emoji spécial sur Twitter et un premier jeu connu pour le Game Pass

Par ailleurs, c'est cette semaine que Xbox annoncera les nouveaux jeux Bethesda qui seront introduits dans le Game Pass. Et il y aura vraisemblablement un pack The Evil Within qui regroupera le jeu de base et tous les contenus du season pass (les DLC The Assignment, The Consequence et The Executionner). D'autres titres édités par Bethesda Softworks débarqueront au sein du service cette semaine.