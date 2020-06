Windows 10 (2004) : le Bluetooth AD2P Sink est de retour !

Terme informatique, le A2DP sink désigne l'utilisation du profil Bluetooth A2DP en mode récepteur, ce profil étant le seul à permettre, à l'heure actuelle, une transmission de la musique via le protocole.

Fonction déjà bien connue des utilisateurs sous Linux, et anciennement disponible sur Windows 7, le Bluetooth A2DP Sink fait sa réapparition sur la version 2004 de Windows 10 , la fameuse mise à jour déployée depuis le mois de mai , encore loin d'être disponible pour tout le monde.

Décrite par WindowsLatest, la marche à suivre n'est pas ce qui se fait de plus simple.

Pour commencer, il faut reconnaître le téléphone dans les options Bluetooth de Windows 10 en l'ajoutant en tant que nouvel appareil, via le profil d'appairage.

Une fois le modèle reconnu, ajouté et compatible en mode voix et musique, il est nécessaire d'installer le logiciel Bluetooth Audio Receiver depuis le Microsoft Store, logiciel uniquement disponible avec la version 2004. C'est ce dernier qui va permettre de faire le lien dans le bon sens entre PC et smartphone, en créant le pont de connexion

A2DP sink entre les deux.