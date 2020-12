Halo Infinite : 343 Industries réfute une nouvelle fois l'annulation de la version old-gen

Dernièrement, un certain Cyberpunk 2077 a connu un lancement des plus houleux, particulièrement sur les consoles old-gen, perclus de bugs et de soucis de performance.

Ainsi, un fan de la franchise s'est légitimement inquiété du cas Halo Infinite, et s'est demandé sur Twitter si 343 Industries préfère se concentrer sur la nouvelle génération et abandonner l'idée d'une version Xbox One.

John Junyszek, community manager du studio américain, lui a répondu : « Nope. S'il vous plaît, laissez-moi profiter des fêtes de fin d'année ».