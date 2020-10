Microsoft dévoile les 30 jeux présents lors du lancement des Xbox Series X | S

Voici sans plus attendre la liste des 30 nouveaux jeux disponibles au lancement:

Assassins Creed Valhalla (Smart Delivery)

Borderlands 3 (Smart Delivery)

Bright Memory 1.0 (Smart Delivery)

Cuisine Royale (Smart Delivery)

Dead by Daylight (Xbox Game Pass + Smart Delivery)

Devil May Cry 5: Special Edition

Dirt 5 (Smart Delivery)

Enlisted

Evergate

The Falconeer (Smart Delivery)

Fortnite

Forza Horizon 4 (Xbox Game Pass + Smart Delivery)

Gears 5 (Xbox Game Pass + Smart Delivery)

Gears Tactics (Xbox Game Pass + Smart Delivery)

Grounded (Xbox Game Pass + Smart Delivery)

King Oddball (Smart Delivery)

Maneater (Smart Delivery)

Manifold Garden (Smart Delivery)

NBA 2K21

Observer: System Redux

Ori and the Will of the Wisps (Xbox Game Pass + Smart Delivery)

Planet Coaster (Smart Delivery)

Sea of Thieves (Xbox Game Pass + Smart Delivery)

Tetris Effect: Connected (Xbox Game Pass + Smart Delivery)

The Touryst (Xbox Game Pass + Smart Delivery)

War Thunder (Smart Delivery)

Warhammer: Chaosbane Slayer Edition

Watch Dogs: Legion (Smart Delivery)

WRC 9 FIA World Rally Championship (Smart Delivery)

Yakuza: Like a Dragon (Smart Delivery)

Yes, Your Grace (Smart Delivery)

Deux choses notables ressortent de cette liste. La première est la présence conséquente de jeux en Smart Delivery, le système permettant aux détenteurs de ces jeux sur Xbox One de transitionner sans surcoût (excepté l'achat de la console, bien entendu) vers les Xbox Series X | S. L'autre élément à relever concerne l'absence de véritables jeux first party tels que Halo : The Master Chief Collection, Gears Tactics étant ce qui s'en rapproche le plus, sans être une nouveauté en soi.

Rappelons que Microsoft a depuis longtemps abandonné l'idée des exclusivités console et que tous ces jeux seront disponibles sur les autres plateformes de la firme, Xbox One et PC.

Et vous, que pensez-vous de cette liste ? Les titres présentés ici peuvent-ils vous inciter à acheter une Xbox Series ? Donnez-nous votre avis en commentaire !