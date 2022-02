L'Ultrabook Lenovo IdeaPad 3 est 250 euros moins cher chez Cdiscount

Passons maintenant aux caractéristiques ! Le PC portable Lenovo IdeaPad 3 possède un bel écran de 17,3 pouces avec une définition HD+ (1600 x 900) ainsi qu'une luminosité de 250 cd/m². Parfait pour vous restituer de belles couleurs sans impacter votre vue, grâce à la protection anti-écran bleu.

Plus encore, avec le processeur Intel Core i5 1135G7 moulinant jusqu'à 2,4 GHz, et jusqu'à 4,2 GHz en mode Turbo, ainsi que 8 Go de RAM, les performances sont au rendez-vous. S'il ne s'agit pas d'un PC gamer en tant que tel, les performances en bureautique ou encore en visionnage vidéo sont optimales.

Enfin, votre Lenovo IdeaPad 3 s'équipe également d'une webcam HD, 512 Go de stockage (SSD), une batterie de 65 Wh offrant 6h30 d'autonomie entre deux charges, ainsi qu'une bonne connectique comprenant un port USB-C 3.2, un ports USB 3.2, un port HDMI et une prise jack. Ce PC vous est fourni sous Windows 10, et n'attend plus que de vous servir au quotidien.