Intel aurait comparé ses nouveaux processeurs avec ceux d'AMD sur un Windows 11... avant le correctif

De prime abord, selon les informations affichées sous le diagramme, les conditions de test paraissent relativement équitables. Tous les processeurs collaborent avec une carte graphique NVIDIA GeForce RTX 3090 d’Evga et sont épaulés par 64 Go de RAM. Certes, la puce Alder Lake profite de DDR5-4400 tandis que le Core i9-11900K et le Ryzen 9 5950X doivent se contenter de DDR4-3200, mais après tout, la DDR5 est l’un des atouts des processeurs Intel de 12e génération.

En outre, la société n’a pas pris les barrettes les plus véloces, loin de là. Les performances sont mesurées en Full HD avec les réglages élevés, et les systèmes tournent sous Windows 11 Pro. C’est là qu’est l’interrogation : Intel ne précise pas la version de l’OS.