Le prix de la tablette Huawei Mediapad T5 au plus bas chez Boulanger

Direction Boulanger pour cette bonne affaire qui vous fera économiser 10% sur le tarif de base. La livraison à domicile est facturée à partir de 4,99€ ou bien vous avez la possibilité de sélectionner un point retrait contre 2,99€. De son côté, le retrait en magasin est offert. Il est parfaitement possible de payer en plusieurs fois et de changer d'avis durant les 15 premiers jours. Enfin, la garantie est valable pendant deux ans.

Passons à présent aux caractéristiques de la tablette Huawei MediaPad T5 qui possède un écran 10,1 pouces avec une définition de 1920 x 1200 pixels. La dalle est idéalement calibrée. Ce modèle est également pourvu d'un processeur Kirin 659 accompagné par 3 Go de RAM et une mémoire interne de 32 Go (extensible via microSD).

En matière de performances, la tablette est capable de lancer toutes les applications sans le moindre ralentissement. Quelques concessions graphiques seront tout de même à l'ordre du jour sur les jeux les plus gourmands en ressources.