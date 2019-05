Huawei pourrait dévoiler dès cette année son premier téléviseur : il serait 5G et 8K !

Veja / Shutterstock.com

Un téléviseur qui se transformerait en routeur Wi-Fi de luxe

Huawei ne redoute pas la défiance américaine

sur le marché des téléviseurs ? Il suffisait d'y penser après tout ! La firme de Shenzhen envisagerait de commercialiser dès cette année le premierau monde, selon Nikkei Asian Review. Huawei profiterait notamment du fait de fabriquer ses propres puces 5G pour conquérir un tout nouveau marché.La nouvelle ne devrait forcément pas être bien accueillie par. Le géant sud-coréen voit déjà fondre Huawei sur lui et contester sa place de numéro un mondial des smartphones. Alors on l'imagine bien ne pas vouloir de Huawei dans ses « pattes » sur le marché des téléviseurs, dont il est aussi le leader mondial, et ce depuis de nombreuses années.Le téléviseur 8K imaginé par Huawei, doté d'une définition 16 fois supérieure au Full HD et susceptible de, embarquerait donc la technologie 5G. Celle-ci permettrait d'ailleurs à l'appareil de, pour diffuser de la connexion à l'ensemble des autres appareils électroniques du domicile.Au niveau du 8K, des constructeurs comme Samsung et Sony proposent les premiers téléviseurs du marché, mais aux alentours de 70 000 dollars l'unité pour le moment (même si une version à 5 000 dollars pourrait voir le jour cette année).Huawei ne semble définitivement pas craindre la défiance des autorités américaines à son égard. Après tout, les produits et équipements de l'entreprise restent très populaires en Asie et en Europe, deux marchés extrêmement importants pour toute multinationale.