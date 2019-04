Huawei lance le P30 Lite : un smartphone moyenne gamme sous Kirin 710 à 369€

Crédits : Huawei

P30 Lite : un modèle forcément moins puissant que les autres

Écran : 6,15 pouces (19,3:9), LCD IPS, définition de 2312 x 1080 pixels (415 ppi) couvrant environ 84,2% de la face avant

Crédits : Huawei

Le smartphone conserve malgré tout ce qui fait le sel des P30 Pro et P30 : le trio d'appareils photo.On connait la chanson. Le P30 Lite ne saurait s'afficher à un tarif aussi attractif sans opérer de belles coupes sur la fiche technique, que nous vous résumons ci-dessous.Pour résumer : le P30 Lite perd donc son écran OLED équipé d'un capteur d'empreintes, un SoC gravé en 7 nm et 4 Go de mémoire vive. Côté photo, on remarque aussi que le capteur principal de 40 mégapixels sur le P30 et P30 Pro a été remplacé ici par un autre de 48 mégapixels légèrement moins lumineux. L'appareil perd aussi logiquement le télé-objectif périscopique du P30 Pro, qui offre à celui-ci un zoom hybride 10x.La charge rapide est elle aussi légèrement rétrogradée et passe à 18 W contre 22,5 W sur le P30 et 40 W sur le P30 Pro.N'en reste pas moins un smartphone qui semble parfaitement équilibré et qui vient marcher sur les plates-bandes d' un certain Xiaomi Mi 9 SE , lancé très récemment.