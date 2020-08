Le HTC Desire 20 Pro est disponible en précommande pour 279 €

Un capteur d’empreintes digitales est disponible au dos de l’appareil, et on retrouve avec plaisir un port jack 3,5 mm ainsi qu’un slot pour ajouter une carte micro SD et ainsi gonfler les 128 Go de stockage interne.

Propulsé par un Snapdragon 665 (4x 2,0 GHz + 4 x1,8 GHz), le Desire 20 Pro n'est pas compatible 5G. Il devrait néanmoins se sentir à l’aise dans la plupart des tâches du quotidien. 6 Go de RAM s’ajoutent à la configuration pour lui offrir encore plus d’aisance dans le multitâche.