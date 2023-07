Android 4.4 : c'est la fin du support après 10 ans de bons et loyaux services

Google explique qu'Android 4.4 n'est plus utilisé activement que par moins de 1 % des utilisateurs globaux d'Android, soit une fraction assez dérisoire que la firme ne juge plus opportun de soutenir. Prendre en charge une plateforme vieillissante dans les Play Services demande en effet plus de temps aux développeurs, ce que Google souhaite éviter dans le cas présent.

Au travers de cette décision, le groupe signe toutefois l'arrêt de mort de cette vieille version d'Android. En effet, les futures versions des services Play après la version 23.30.99 (celle du mois d'août) ne fonctionneront plus sur les appareils qui sont encore sous Android 4.4.

Pour rappel, ces mêmes services Play permettent à Google de proposer le cas échéant de nouvelles fonctionnalités, mais aussi des mises à jour régulières de ses applications et services sur les appareils Android, et ce indépendamment des mises à jour du système d'exploitation. Ils s'avèrent donc précieux pour certaines anciennes version de l'OS, comme Android 4.4, qui restait jusqu'à présent (à peu près) fonctionnel.