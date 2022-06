Google gangrenée par une secte adepte d'art et de sexe ? L'histoire ne fait pas rire tout le monde

La secte s'appelle « Fellowship of Friends » ou « Confrérie des Amis ». C'est une organisation californienne créée par l'Américain Robert Earl Burton en 1970, qui compte maintenant plus de 1 500 membres. Un tiers de ces derniers sont d'ailleurs logés autour d'une énorme villa à Oregon House, en Californie. La philosophie du groupe repose sur la théorie d'un développement personnel de la Quatrième Voie, et pense qu'un état de conscience total peut être atteint par la connaissance des beaux-arts.

Par conséquent, l'organisation collectionne de l'art, notamment des antiquités chinoises évaluées à 11 millions de dollars, et monte des opéras, des concerts et des pièces de théâtre. En outre, la Fellowship of Friends a son propre vignoble, dont la production a été servie régulièrement lors d'évènements chez Google.