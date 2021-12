Google poursuivi en justice par d’anciens employés pour avoir violé son propre code d’honneur

« Don’t Be Evil » fut le grand slogan de Google, avant sa disparition en 2018 au profit de « Do the right Thing ». « N’oubliez pas… Ne soyez pas malveillants et si vous voyez quelque chose que vous ne pensez pas correct, dites-le ! » peut-on ainsi lire dans les piliers fondamentaux de Google. Un proverbe auquel prêtent allégeance tous les employés, dont ceux dont il est question dans ce litige. Rebecca Rivers, Paul Duke et Sophie Waldmanils avancent ainsi que l’organisation a violé son propre code de conduite ainsi que la loi californienne pour une histoire remontant à 2019 qui a mené à leur licenciement.