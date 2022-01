Vie privée : Chrome 97 permet de supprimer vos infos d'un site web

Et l'une des principales nouveautés de cette dernière mouture est la possibilité de supprimer toutes les données enregistrées par un site web spécifique. Pour ce faire, rendez-vous dans les Paramètres, puis dans la section Sécurité et confidentialité. Dans la catégorie Paramètres des sites, cliquez sur Afficher les autorisations et les données enregistrées pour les différents sites pour dévoiler la liste des sites web qui ont récupéré des informations.

Il est possible de rechercher un site en particulier, ou de trier la liste par le nombre de visites sur le site, le volume de données stockées ou tout simplement par ordre alphabétique.

Pour chaque site, il est possible de révoquer les autorisations données et d'effacer les données récoltées via les cookies.