Chrome 100 pourrait casser de nombreux sites, alors Google travaille à une solution

Pourtant, ce bug n’est pas nouveau. Lorsque les navigateurs sont passés à des numéros de version dans les dizaines en 2009, le problème s'est déjà présenté. Les sites choisissant de récupérer un seul chiffre après le nom du navigateur identifiaient par conséquent des sites en version 10 comme étant en version 1.

Sachant parfaitement que l’histoire a tendance à se répéter lorsqu’il s’agit de l’informatique, Google a permis depuis novembre d’activer un flag pour que son navigateur soit identifié comme étant en version 100 dans l’User-Agent, afin de permettre aux utilisateurs et développeurs de tester les sites web et voir lesquels pourraient poser problème. C’est de cette façon que le bug concernant les sites créés avec Duda et Yell Business, qui identifient la version 100 comme étant la version 10, a pu être repéré et rapporté dès fin novembre. Un bug particulièrement important puisque Duda bloque l’accès aux sites à quiconque utiliserait Chrome dans une version repérée comme étant inférieure à 40.