Vous utilisez encore Chrome ? Mettez-le à jour en urgence

Alerte générale du côté de chez Google, qui vient tout juste de corriger une faille critique au sein de son navigateur web Chrome. Une faille (baptisée « CVE-2021-4102 ») qui permet à un utilisateur malintentionné d'exploiter un bug dans le moteur Javascript Chrome V8, permettant entre autres d'exécuter un code externe.

Si vous utilisez Google Chrome, il est donc plus que conseillé de procéder au plus vite à la mise à jour de votre navigateur, et de télécharger la toute nouvelle version 96.0.4664.110 du programme.