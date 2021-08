Google bannit les applications basées sur SafeGraph qui monétisent la géolocalisation des utilisateurs

La mesure a été communiquée aux éditeurs en juin dernier, et nous en apprenons l'existence aujourd'hui via Motherboard. Google s'est montré agressif et n'a accordé qu'un délai de sept jours aux applications pour se mettre en conformité avec cette décision.

SafeGraph met à disposition des développeurs des outils permettant de géolocaliser les utilisateurs. L'entreprise récupère ensuite ces données et les compile pour les rendre exploitables auprès d'acteurs tiers.

Selon des documents consultés par Motherboard, aux États-Unis, le Centers for Disease Control and Prevention (CDC), l'agence fédérale de santé publique, a été client de SafeGraph pour un contrat à hauteur de 420 000 dollars s'étendant sur « un an minimum ou jusqu'à ce que ralentisse l'épidémie de COVID-19 » et concernant la collecte et le rapport de données.