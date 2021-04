YouTube : changer le nom de sa chaîne n'est plus mission impossible

Avant cette petite mise à jour, un internaute souhaitant modifier le nom de sa chaîne YouTube devait impérativement changer la photo et l'appellation de son profil Google. Tout cela dans le but d'appliquer ces mêmes changements au site d'hébergement de vidéos. Mais ce week-end, la firme dirigée par Sundar Pichai s'est penchée sur le sujet afin de proposer des outils plus accessibles pour effectuer cette tâche alors bien fastidieuse.