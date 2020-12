Avec Blob Opera, créez votre propre opéra grâce au machine learning

En partenariat avec Google Arts & Culture, David Li a créé Blob Opera. Derrière ce nom se cache une expérience centrée sur l'audio et le machine learning.

Concrètement, le site qui l'héberge propose à l'internaute de jouer avec 4 blobs de couleur afin de créer son propre opéra. Chaque blob correspond à une voix (la voix de basse de Frederick Tong, la voix ténor de Christian Joel, la voix mezzo soprano de Joanna Gamble et la voix soprano d'Olivia Doutney), et avec sa souris, il est possible de modifier la hauteur et la voyelle du blob de son choix.

La voix la plus haute mène alors l'harmonie, et le machine learning gère en temps réel les autres blobs pour que l'ensemble fonctionne bien à l'oreille.

Et puis, il y a ce petit bouton inutile donc indispensable en bas à droite qui permet d'ajouter une ambiance festive à l'ensemble, avec de la neige et des chapeaux de Noël. Si vous appuyez dessus, un autre bouton apparaît pour faire entonner des chants festifs aux blobs. Vous savez quelle page web laisser tourner en fond dans quelques jours.