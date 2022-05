Dyson travaille secrètement sur des robots ménagers et le résultat est bluffant

Ces robots ne sont que les prémisses d’un vaste projet. La marque est en train de créer le « centre robotique le plus vaste et le plus avancé du Royaume-Uni » à Hullavington Airfield, non loin de Bristol. Dans son communiqué, Dyson assure vouloir « introduire cette technologie dans les foyers d'ici la fin de la décennie ». Les travaux de R&D sont menés dans ce centre, jusqu’ici tenu secret, ils sont dirigés par Jake Dyson (fils de James Dyson).