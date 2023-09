Prenez 1 camion, 2 sièges, et montez à bord du plus petit cinéma du monde à Paris

Et si l'on vous disait que le fabricant ASUS allait exhiber le plus petit cinéma du monde ? Ces samedi 9 et dimanche 10 septembre, un camion un peu particulier sera installé devant plusieurs magasins Boulanger de Paris. À l'intérieur, on y retrouvera un espace cinéma miniature et quelques produits de la marque, sans oublier, cela va de soi, une bonne portion de pop-corn et quelques cadeaux.