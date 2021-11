ASUS présente sa Vivobook 13 Slate OLED, la pire ennemie de la Surface Go

Tablette oblige, la Vivobook 13 Slate comprend deux capteurs photos : un premier de 5 Mpx en façade et un second de 13 Mpx à son dos. On retrouve une connectique axée sur 2 ports USB-C 3.2 Gen2 (supportant l'affichage et l'alimentation), un lecteur de cartes micro SD et une prise casque. Côté connectivité, la tablette d'ASUS est au point, avec du Wi-Fi 6 et du Bluetooth 5.2.

On pourra enfin compter sur deux haut-parleurs stéréo labellisés Dolby Atmos et sur un amplificateur intelligent pour écouter des vidéos YouTube dans de bonnes conditions. En matière de mensurations, la Vivobook 13 Slate ne dépasse pas les 309,9 x 190 x 7,9 mm, pour 785 grammes. Elle s'accompagne d'un pied aimanté à son dos (fourni) et d'un clavier détachable. Cela nous amène à conclure avec les différentes configurations proposées par ASUS au lancement.

La Vivobook 13 Slate est attendue en France fin novembre à partir de 499 euros seule (sans clavier, mais avec son pied arrière), en version 4 Go de RAM et 128 Go de stockage eMMC. Pour 599 euros, ASUS inclut le clavier détachable au bundle, tandis qu'il faudra débourser 699 euros pour mettre la main sur la mouture la plus haut de gamme de la tablette. On y trouve cette fois 8 Go de RAM et 128 Go de stockage en SSD M.2 . Pour ce prix, le pied arrière, le clavier détachable et un stylet sont fournis.

Clubic doit recevoir dans les prochains semaines une unité de prêt pour un test à paraître prochainement.