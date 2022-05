Apple : l'iPad Air 2020 est à moins de 600€, profitez-en !

Passons rapidement sur les caractéristiques de la tablette conçue par Apple. Elle embarque un somptueux écran Liquid Retina de 10,9 pouces (27,6 cm) avec une définition de 2360 x 1640 pixels. Vous allez en prendre plein les yeux avec cette dalle remarquable qui mettra tous vos contenus favoris en valeur. Cet iPad Air est aussi taillé pour le jeu grâce aux performances de son processeur A14 Bionic couplé à 6 Go de RAM ainsi qu'à une mémoire interne de 64 Go. Les ralentissements ne viendront pas troubler votre expérience. De plus, la partie audio est extrêmement convaincante grâce aux haut-parleurs embarqués qui diffusent un son stéréo panoramique. Immersion garantie !