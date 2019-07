Pour l’OpenID Foundation, le bouton de connexion via Apple présente des risques de sécurité

Crédits : Apple

Des failles à combler

Les Avengers de la connexion sécurisée

Source : OpenID Foundation

Dans une lettre ouverte adressée à Craig Federighi, vice-président du développement logiciel chez, l'organisation pointe du doigt certains manquements de la firme de Cupertino concernant lesdu service, lequel est très largement utilisé par la fonctionnalité «».Toujours en test dans le cadre des bêta de iOS 13, iPadOS et macOS 10.15,a manifestement des devoirs à faire avant de pouvoir être adoubé par l'OpenID Foundation. En réalité, l'organisation reproche à Apple d'avoir «» leur protocole OpenID Connect pour son service, tout en s'autorisant quelques libertés.Et ces libertés justement, feraient en sorte que le bouton dene soit pas aussi largement adopté par les sites Web que ne le sont les fonctionnalités analogues de chez Facebook ou Google par exemple.Mais ce n'est pas tout. Selon l'OpenID Foundation, les libertés d'interprétation du code d'OpenID Connect par Apple pourraientPour résumer, l'intime à Apple de résoudre les différents problèmes formulés ici , et deDernier point, et pas des moindres : OpenID Foundation demande tout simplement à Apple de rejoindre l'organisation, où siègent déjàApple n'a pas fait connaître sa réponse aux différents points relevés par l'organisation, mais a encore quelques mois pour se mettre en conformité... ou pas.