Pourquoi Apple, Sony ou Netflix cessent-elles d'offrir un service client sur les réseaux sociaux ?

La démarche du géant de Cupertino ne serait pas si surprenante que cela, puisqu'il pourrait s'agir d'une tendance à venir. En effet, il n'est pas le premier à désavouer les médias sociaux en matière de service client. L'année dernière déjà, Sony avait cessé de répondre aux utilisateurs des services liés à sa division PlayStation sur Twitter. L'entreprise avait suivi les traces de Netflix, qui le faisait pourtant depuis plus de dix ans. Si la première n'a pas expliqué sa décision, la seconde a indiqué qu'elle souhaitait davantage utiliser les plateformes propres à l'entreprise.

Il ne serait pas surprenant qu'Apple adopte la même approche, d'autant plus que l'entreprise dispose déjà d'un portail bien rodé. L'utilisation systématique d'outils et de moyens de communication internes permettrait d'offrir un service plus optimal, et surtout, plus privé et sécurisé. Cela va clairement dans le sens de la politique de la marque, du moins sur le papier. Il s'agit peut-être aussi du meilleur moyen de doter, à l'avenir, son service client de son propre chatbot.