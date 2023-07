Vous pourrez bientôt "voir" Carlos Ghosn se faire la malle... sur Apple TV

L'affaire Carlos Ghosn a passionné le monde pendant plusieurs mois et a eu de nombreuses conséquences. Il faut dire que l'évasion rocambolesque d'un ancien grand patron, poursuivi par plusieurs pays et arrêté par l'un d'entre eux, ça n'arrive pas tous les jours. S'estimant victime d'un complot et d'une justice qui l'a déclaré coupable avant tout débat, Carlos Ghosn a systématiquement plaidé non-coupable. Ses avocats ont de leur côté dénoncé une enquête illégale teintée de xénophobie. Inculpé plusieurs fois, Ghosn n'avait pas l'autorisation de quitter le Japon et résidait dans une villa surveillée située à Tokyo en attendant son procès.

Pour éviter toute fuite, ses passeports étaient détenus par ses avocats à l'exception d'un second passeport français, conservé dans un étui fermé par un code secret seulement connu des personnes chargées de le défendre. Aidé par Peter et Mike Taylor pendant des mois et après avoir versé d'importantes sommes d'argent, il est parvenu à fuir, caché dans la fameuse malle percée de soixante-dix trous. Transporté en train puis en avion, il passe en Turquie puis au Liban grâce à des complices, où il est entré avec son passeport français.

De leur côté, Mike et Peter Taylor, ainsi que plusieurs pilotes et complices ont été arrêtés et condamnés à différentes peines de prison ferme. À l'heure où sont écrites ces lignes, Carlos Ghosn est toujours visé par un mandat d'arrêt international émis par la France en 2022. Ce dernier n'a pour le moment aucun effet, le Liban refusant d'extrader ses citoyens.