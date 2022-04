Le Tour de France sur Netflix ? Pourquoi la plateforme va produire une série documentaire

Cette série documentaire sera produite par Quadbox, dont Netflix explique qu'elle est une joint venture entre QUAD et Box to box Films, qui est notamment à la baguette de Formula 1: Drive to Survive, excellente série documentaire distribuée en exclu par la plateforme américaine, dont la saison 4, consacrée à l'année 2021 de F1 et au premier sacre de Max Verstappen, est sortie au début du mois de mars. Box to box tourne d'ailleurs plusieurs autres séries documentaires en ce moment, notamment sur le tennis et le golf.