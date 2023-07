Les créateurs de Rick and Morty ont une nouvelle série pour vous, et elle arrive vite !

Après la saison 6 de Rick and Morty et avant le film Community, Dan Harmon a un petit quelque chose pour ses fans. Il s’agit de l’adaptation en série animée du roman graphique best-seller et acclamé Strange Planet. L'auteur Nathan W. Pyle (qui a aussi travaillé sur le film Pinocchio de Guillermo del Toro) sera d'ailleurs à la co-création. Un gage certain que le matériau original, lancé en 2019 sous la forme d'un webcomic, devrait être respecté.