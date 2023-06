Voici le premier jeu exclusif Apple qui va arriver sur console et PC

Pour les plus jeunes d’entre vous, Yu Suzuki, né en 1958 au Japon, a notamment dirigé le studio de développement SEGA-AM2 (SEGA Amusement Machine Research and Development Department 2) pendant presque deux décennies (18 ans). Il est le père de nombreux succès d’arcade de SEGA : Space Harrier, Hang-On, ou encore After Burner, pour n’en citer que quelques-uns, mais aussi de premiers jeux 3D comme Virtua Racing et Virtua Fighter. En outre, nous lui devons également la série Shenmue.