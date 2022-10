Connaissez-vous le clavier Dvorak ? Il arrive sur iPhone avec iOS 16 !

Parmi les dispositions claviers proposées par iOS 16, on retrouve évidemment les indispensables QWERTY et AZERTY, mais également Dvorak, laquelle a été conçue il y a un peu moins de 90 ans, pour optimiser la saisie de texte en anglais. Auparavant, la disposition Dvorak n'était accessible via iOS que depuis un clavier externe ou un logiciel tiers.