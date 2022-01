Typewise : quel est cet étrange clavier virtuel gagnant du prix de l'innovation au CES ?

Le clavier Typewise se présente sous la forme d’un nid d’abeille, présentant des lettres plus grosses et positionnées davantage à la verticale que sur les claviers traditionnels. La société assure que ce design divise par quatre le nombre de coquilles effectuées lorsque l’on tape. « Le clavier conventionnel a été créé il y a 140 ans pour les machines à écrire. Il est lent et les fautes de frappe fréquentes sont frustrantes. Le design de notre clavier hexagonal est conçu pour la saisie à deux pouces sur les écrans tactiles, ce qui augmente la précision et la rapidité de la frappe », explique Typewise.