Le meilleur clavier pour iOS va bientôt disparaître de l'App Store, installez-le avant !

Certains indices pouvaient d’ores et déjà nous mettre sur la piste quant à une disparition imminente de SwiftKey du côté de l’App Store. En effet, l’application n’avait pas été mise à jour depuis plus d’un an et semblait discrètement avoir été abandonnée. Après un long silence, Microsoft, qui a racheté l’application en 2016, a officiellement confirmé que SwiftKey ne serait plus disponible au téléchargement à partir du 5 octobre prochain.