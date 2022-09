iOS 16 : n'oubliez pas de supprimer le profil bêta pour pouvoir profiter des futures mises à jour d’iOS

En juillet dernier Apple a, comme chaque année, proposé à ses utilisateurs de tester en avant-première iOS 16 à travers son programme bêta. Pour récupérer les différentes versions publiées au cours de l'été par le constructeur, ses derniers étaient invités à installer sur leur smartphone un profil leur permettant de changer de canal de mises à jour et de récupérer les nouvelles versions mises à disposition.

Maintenant qu'iOS 16 est disponible, peut-être n'avez-vous plus besoin de recevoir les moutures bêta qui seront publiées par Apple dans les prochaines semaines. En effet, la marque va très prochainement proposer la première version d'essai d'iOS 16.1 et solliciter sa communauté afin de traquer les bugs et les erreurs de développement.

Si vous ne souhaitez pas recevoir ces versions et que vous désirez quitter le programme bêta dès à présent pour rester sur un système stable au quotidien, voici les quelques étapes à réaliser sur votre iPhone.