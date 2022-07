Qu'est-ce que le format d'image AVIF qui arrive sur iOS 16 et macOS 13 ?

L'AVIF est un nouveau format d'image basé sur le codec vidéo ouvert AV1, déjà utilisé par YouTube ou Netflix en raison de sa plus grande compression pour une qualité d'image équivalente.

AVIF est basé sur ses fondations et permet à la fois le support de la transparence et du HDR. On peut d'ailleurs le présenter comme un candidat sérieux pour prendre la succession du vénérable jpeg dans les prochaines années. L'AVIF supporte également les images animées et pourrait remplacer le GIF à l'avenir s'il continue d'être supporté par l'industrie dans les années à venir.

L'avantage d'AVIF par rapport à l'HEIC est qu'il est ouvert et gratuit, là où l'autre format est un dérivé d'H.265 et soumis à une redevance.

L'adoption de l'AVIF de la part d'Apple est surprenant puisque ce format vient concurrencer l'HEIC, utilisé aujourd'hui par le constructeur dans ses iPhone, et notamment avec le format Live Photos. Pour l'heure, le constructeur ne semble pas souhaiter remplacer son propre format mais tout simplement permettre à ses utilisateurs d'ouvrir des fichiers AVIF sans difficultés et ainsi écouter les doléances de ses clients.

iOS 16 devrait être disponible d'ici le mois de septembre 2022, avec le lancement de l'iPhone 14. macOS Ventura devrait lui se faire patienter quelques semaines supplémentaires si l'on en croit le calendrier habituel de la marque.