Jony Ive, chez Apple, c'est vraiment fini ?

Petit rappel des faits. Après une longue et fructueuse carrière de plus de deux décennies chez Apple, et la création de l'iMac, l'iPhone ou encore de l'Apple Watch, Jony Ive a annoncé son départ de l'entreprise pour fonder son agence, LoveFrom.

Le premier client de ce nouveau cabinet n'était autre qu'Apple, et Jony Ive aurait supervisé en partie le design de l'iMac M1 ou encore du casque sans-fil AirPods Max.

Près de trois ans plus tard, les deux entités auraient décidé de cesser toute collaboration. Du côté d'Apple, de nombreux dirigeants commençaient à s'étrangler face au montant de 100 millions de dollars versé à leur ancien chef du design, mais aussi à l'attitude de Jony Ive, qui n'hésitait pas à débaucher ses anciens collègues designers pour les intégrer à son équipe.

Jony Ive pour sa part en avait visiblement assez de devoir faire valider ses contrats par Apple, qui pouvait mettre son véto sur certains projets concurrents de ses propres produits.

Désormais, LoveFrom peut aller démarcher toutes les sociétés qu'elle désire et augmenter son portefeuille. Le cabinet a d'ailleurs déjà signé avec Ferrari et AirBnb, pour la création de la nouvelle interface de l'application mobile de ce dernier.

Apple quant à elle va compter sur ses talents maison et les évolutions de design se manifestent déjà, notamment sur la gamme MacBook qui a perdu en finesse ce qu'elle a récupéré en connectiques, avec le retour du MagSafe ou de ports tant réclamés par les utilisateurs.