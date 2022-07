Apple veut que vous puissiez payer votre carburant directement depuis CarPlay

La firme de Cupertino aurait déjà commencé à travailler avec certains partenaires stratégiques pour donner vie à cette fonctionnalité. L’entreprise texane HF Sinclair, qui a plus de 1600 stations-service aux États-Unis, a déjà annoncé vouloir proposer prochainement sa propre application à télécharger. Celle-ci nécessitera une configuration initiale, notamment pour entrer ses coordonnées bancaires. Il suffira ensuite de sélectionner une pompe sur l’écran de navigation et le tour est joué, pas besoin de sortir la carte bleue. Le déploiement de cette fonctionnalité devrait sans doute arriver avec la grosse mise à jour de CarPlay, attendue plus tard cette année.