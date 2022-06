Apple s'attend à une hausse de l'intérêt de ses utilisateurs pour les App Clips

Avant toute chose, il est tout à fait possible que vous n’ayez jamais entendu parler des App Clips jusqu’à aujourd’hui. Il s’agit d’une fonctionnalité déployée avec iOS 14, il y a déjà près de deux ans, dont l’objectif est de permettre aux utilisateurs et aux utilisatrices de télécharger des segments d’applications d’une taille inférieure à 10 Mo. Plus concrètement, les App Clips vous permettent de charger la partie d’une application dont vous avez besoin sans avoir à la télécharger intégralement (et sans donc avoir besoin de la stocker sur votre smartphone).