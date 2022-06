iOS 16 nous offre enfin cette option Wi-Fi que nous avons tant attendue sur iPhone

En effet, pour la première fois, Apple va permettre aux utilisateurs de visualiser (de manière très simple) le mot de passe du réseau WiFi auquel ils sont connectés. De cette manière, il sera très facile le communiquer le mot de passe du réseau sans fil de la maison à quelqu'un de passage, sans avoir à retourner la box ou retrouver ce fameux « papier sur lequel on a noté le code et qu'on a rangé quelque part ». À noter que iOS 16 permettra également de supprimer les réseaux WiFi qui ne sont plus employés par l'utilisateur.